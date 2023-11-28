28 ноября 2023, 04:54
Украине предрекли окончательный раскол между Зеленским и ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин: оскорбление Залужного в Раде приведет к расколу
Оскорбление главкома ВСУ в Верховной раде может привести к открытому столкновению, если президент Украины Владимир Зеленский не вступится за генерала. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.
«Раскол уже произошел, и кто-то должен понести соответствующую расплату. <…> Если этого не произойдет, тогда за оскорбление и шантаж Залужного армия может принять решение о том, что [депутат Рады Марьяна] Безуглая должна ответить за свои слова», — заявил Соскин.
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Зеленский должен выступить и заявить, что считает неправильным поведение Безуглой и ее выступление против Залужного. Иначе может случиться открытое столкновение, предупредил Соскин. Экс-советник считает, что Безуглую надоумили сделать подобный выпад в адрес главкома ВСУ, поэтому она должна сказать, кто принял это решение.
Ранее Безуглая на заседании Рады заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание. Депутат вменила им в вину отсутствие плана болевых действий на 2024 год, а также возложила на них ответственность за провал контрнаступления.
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