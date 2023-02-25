Мир 25 февраля 2023, 08:54 Украине предрекли невиданные ранее бедствия в 2023 году Автор Newsweek Майерс: грядущий год будет гораздо более разрушительным для Украины Сайт президента Украины

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2023 год станет для Украины более бедственным. Об этом заявил обозреватель Newsweek Стивен Майерс.

«Грядущий год конфликта будет гораздо более разрушительным для Украины, чем мы когда-либо видели. Россия не станет прислушиваться к сомнительным предложениям о переговорах, основанных на требованиях, которые игнорируют факторы, спровоцировавшие этот конфликт, — написал он.

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Он также предположил, вряд ли обещанная Западом военная техника окажется на территории Украины. По его словам, уже сейчас украинская армия остро нуждается в вооружениях.

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Майерс отметил, что Вашингтон не отправит Киеву свою военную технику, которым могут управлять только американские военные. Пентагон не хочет подставлять своих солдат под российский удар.

Журналист упрекнул власти США за то, что вместо попыток урегулировать украинский конфликт, они «подливают масла в огонь». Он также добавил, что попытки политиков и дипломатов «трубить тревогу» закончились ничем.

Тем временем Запад продолжает выступать с заявлениями о помощи Украине. Накануне лидеры стран Группы семи (G7) договорились оказать военную поддержку Киеву в размере до 39 миллиардов долларов. Однако о сроках поставки никто точно так и не сказал.