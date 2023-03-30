Эксклюзив 30 марта 2023, 21:26 Украине предрекли немедленный раздел после краха киевского режима Политолог Колчин: Польша введет войска на Украину при первой же возможности РИА «Новости»

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Некоторые страны Европы давно претендуют на украинские земли. Эти государства непременно введут войска, чтобы реализовать свои захватнические планы. Такой прогноз высказал в беседе с «360» политолог Петр Колчин.

По его словам, речь идет о Румынии, желающей вернуть себе Бессарабию, а также Польше, которая грезит о Галицкой Волыни. Еще и Венгрия пытается найти возможность вернуть себе Закарпатье.

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«При первой же возможности эти государства непременно реализуют свои захватнические планы и введут войска на территорию Украины для того, чтобы взять под контроль обозначенные регионы. И фраза о том, что поляки могут ввести свою армию на Западную Украину, уже не раз появлялась в информационном пространстве», — отметил эксперт.

Он добавил, что подобный сценарий неоднократно уже прорабатывался в Варшаве. И вполне вероятно, что в момент краха киевских властей Польша под предлогом защиты Украины введет на ее территорию свои войска.

Другие государства, считает Колчин, также вступят на украинские земли для предъявления своих претензий. Вопрос только в том, в каком формате это будет сделано, уточнил эксперт.

«Вполне вероятно, что Польша заявит, что пытается таким образом защитить Украину, но в результате подобной защиты Галиция не может быть просто так аннексирована Польшей, — заключил эксперт.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Польша не отдаст Украине все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29. Дипломат добавил, что Минобороны страны пока предпочитает держать свои планы в секрете.