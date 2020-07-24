Украине предрекли массовые беспорядки после захвата заложников в Луцке

Этой осенью на Украине могут вспыхнуть массовые беспорядки из-за слабой правоохранительной системы. Такое мнение высказал политолог Михаил Погребинский.

Об этом он заявил, когда комментировал в эфире телеканала NewsOne захват автобуса в Луцке. Эксперт считает, что с приближением местных выборов напряженность в государстве возрастет и может вылиться в массовые беспорядки.

«Остается месяц-два максимум для того, чтобы правоохранительная система показала, что она умеет работать против беспредела представителей радикальных организаций», — отметил политолог.

Он добавил, что если правоохранители не смогут показать свою эффективность, то никому мало не покажется.

Вооруженный мужчина утром 21 июля захватил пассажирский автобус в Луцке. Он удерживал заложников на протяжении 12 часов.

Преступника зовут Максим Кривош. Он объявил, что у него есть оружие и взрывчатка. Кривош потребовал от властей признаться в том, что они являются террористами. Украинского президента Владимира Зеленского он попросил посоветовать всем посмотреть фильм «Земляне». Глава государства действительно записал ролик.

Захватчик сдался полиции поздно вечером, 13 заложников освободили. Мужчину обвинили в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия. Он арестован.