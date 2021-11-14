Украине предрекли крупнейший энергетический кризис предстоящей зимой

Энергетическая система Украины предстоящей зимой столкнется с самым серьезным кризисом за всю историю независимости. Сложившуюся ситуацию можно назвать «третьим дном» по аналогии с третьей волной коронавируса. Об этом в колонке для журнала «Главред» написал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Он привел пять пунктов, которые довели страну до критической ситуации. Он отметил, что власти вместо поиска выхода только делают пустые заявления.

По словам Гончарова, в октябре этого года Украина передала странам Европы на 81% больше природного газа, чем в сентябре. При этом обратный реэкспорт энергоносителя из ЕС с начала года упал в шесть раз. За 10 месяцев Украина получила только 2,4 миллиарда кубометров газа. Для сравнения: в 2020 году объем поставок был почти 16 миллиардов кубометров.

На складах осталось только 543 тысячи тонн угля из запланированных трех миллионов тонн. Правительство Украины лишь в октябре выпустило облигации, чтобы погасить долги «Укрэнерго». На украинских тепловых электростанциях из 88 энергоблоков работают только 26.

«Украина закипает, и есть отчего», — подчеркнул Гончаров. По его словам, энергетический блок правительства оказался неспособен справиться с поставленными перед ним вызовами. Премьер-министр Шмыгаль в ответ на обещание мэра Киева ввести веерные отключения электричества в домах назвал ситуацию плановыми работами.

Украинский средний и малый бизнес столкнулся с угрозами банкротства, потому что оплачивать энергию по неподъемным ценам он не готов. Но при этом никто не протестует, потому что Совет национальной обороны и безопасности объявит несогласного врагом и введет санкции.

Министр энергетики Герман Галущенко предлагает использовать вместо угля газ. Только при этом он забывает, что стоимость голубого топлива для Украины сейчас составляет одну тысячу долларов. А для покрытия дефицита нужно не менее 1,5—2 миллиардов кубометров, которые взять неоткуда.

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов обвинил в нехватке угля Россию. По его словам, Москва ведет энергетическую войну и блокирует поставки энергоносителя из Казахстана. Чиновник пояснил, что причиной такого поведения стало сокращение заказа по транзиту газа.

Слова представителя украинского правительства не подтвердили его коллеги из Казахстана. В Министерстве индустрии инфраструктурного развития республики пояснили, что никакой блокировки нет. Просто с российской стороны сильно загружена инфраструктура.