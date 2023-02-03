Мир 03 февраля 2023, 19:39 Украине предрекли критический снарядный голод через полгода Onet: ВСУ продержатся всего полгода из-за дефицита снарядов на Западе U.S. Department of Defense

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Власти России настроили промышленность на военные рельсы. Страна производит необходимое количество боеприпасов для успешного проведения спецоперации, тогда как киевский режим начинает испытывать снарядный голод. Такое мнение в статье для Onet.pl выразил военный корреспондент Польши Марцин Вырвал.

По его словам, если конфликт не сбавит темпов, то примерно к началу лета страны Запада начнут испытывать проблемы с боеприпасами.

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«Американцы говорят, что планируют увеличить производство ракет на 500–600%, но где-то через два года. У нас нет двух лет, у нас нет даже полугода», — сказал польский военкор.

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У России не кончатся ресурсы — для этого нет никаких предпосылок. Страна делает все возможное для наращивания военных возможностей, заверил журналист. Он подчеркнул, что, помимо большого количества техники, Россия имеет в 3,5 раза больше населения.

По его данным, украинская армия ежедневно тратит порядка пяти тысяч снарядов. Тогда как помощники киевского режима США каждый месяц производят только 15 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Этого количества ВСУ хватит всего на три дня, добавил военкор.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщал, что ВСУ сейчас нуждаются в 350–450 танках для штурмовых бригад.