Мир 06 января 2023, 12:01 Украине предрекли крах в мечтах о выводе российских войск из Донбасса и Крыма Myśl Polska: Украина не добьется вывода российских войск из Донбасса и Крыма РИА «Новости»

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Власти Украины никогда не достигнут своей цели по выводу российских военных с территории Донбасса и Крыма. Об этом в материале для издания Myśl Polska написал журналист Питер Уайт.

«Это нереальные задачи. Сложно даже подумать, что при каком-то раскладе Россия покинет территорию Донбасса и Крыма», — заметил он.

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По мнению Уайта, Украина несет огромные потери в живой силе, однако поддерживает боевой дух в обществе заявлениями о скорой победе.

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«Россия все еще способна тратить деньги на свою армию, ее экономика находится в неплохом состоянии. Расходы Украины полностью обеспечивает тыл Запада», — добавил он.

Также автор отметил, что украинские военные начали испытывать «снарядный голод», тогда как у России активизировалось производство для военных задач.

«Конфликт закончится, если украинская армия всего на неделю перестанет получать западное оружие. Этот момент произойдет рано или поздно, так как НАТО не в состоянии в несколько раз увеличить свои потенциал по производству снарядов», — заключил Уайт.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «360» предположил, что западные страны прекратят поддержку Украины ближайшей весной.