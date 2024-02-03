Важное 03 февраля 2024, 13:14 Украине предрекли канонизацию Бандеры после отмены Александра Невского Захарова предсказала ПЦУ канонизацию Бандеры вместо Александра Невского РИА «Новости»

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Решение Православной церкви Украины (ПЦУ) исключить из церковного календаря причисленного к лику святых Александра Невского повлечет за собой канонизацию Бандеры. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Решение о прекращении поминания Александра Невского в молитвах, а также об исключении дня его памяти принял синод Православной церкви Украины на заседании в минувшую пятницу, 2 февраля.

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«Изъять из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексея, 23 ноября», — указали в решении синода на сайте ПЦУ.

Теперь украинские верующие 23 ноября станут поминать преподобного Александра, первоначальника обители «Неусыпающих».

На решение ПЦУ отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это только начало. Ждите канонизацию Бандеры», — написала она.

Русская православная церковь причислила Александра Невского к лику святых в 1547 году. Службы в его честь проводят 12 сентября, 6 декабря и 5 июня.

ПЦУ появилась путем слияния двух неканонических Украинской автокефальной православной Церкви и Украинской православной Церкви Киевского патриархата в 2018 году. Томос об автокефалии новой религиозной организации выдал патриарх Константинопольский Варфоломей.

Русская православная Церковь и Украинская православная церковь Московского патриархата это решение не признали. Они считают ПЦУ раскольниками.