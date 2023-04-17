Мир 17 апреля 2023, 01:27 Украине предрекли изменения стратегических планов из-за утечки документов Пентагона Конгрессмен Хаймс: Украина пересмотрит стратегию из-за утечки секретных документов США Официальный сайт президента Украины

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Украинские власти могут изменить свои стратегические планы для смягчения возможных негативных последствий утечки секретных документов США. Таким мнением председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майкл Тернер поделился в эфире телекомпании CBS.

Оценивая вред, причиненный Соединенным Штатам вследствие утечки разведданных, законодатель отметил, что американские власти не хотели, чтобы они попали в руки противников.

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«Это нанесло ущерб США и нашим союзникам», — сказал он.

Тернер также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский был обеспокоен сложившийся ситуацией. После раскрытия секретных данных, касающихся Украины, возможные негативные для Киева последствия могут смягчить.

«Люди могут сменить свою стратегию, и это может изменить результат», — пояснил конгрессмен.

Об утечках секретных документов впервые сообщила The New York Times. Позже стало известно о задержании подозреваемого. Мужчину зовут Джек Тейшейра. Он служил в разведывательном подразделении ВВС Нацгвардии США в Массачусетсе.