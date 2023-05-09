Мир 09 мая 2023, 22:00 Украине предрекли исключение из архитектуры безопасности в Европе Политолог Харрис: Россия и НАТО вычеркнут Украину из новой архитектуры безопасности Европы РИА «Новости»

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Россия и НАТО исключат Украину из архитектуры безопасности в Европе. Так считает доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис. Свое мнение он высказал в статье для 19FortyFive.

Европейский континент, по мнению Харриса, ждет «мрачное будущее», а также разделение на два вооруженных лагеря, отметил RT. Россия и Белоруссия, как считает политолог, окажется с одной стороны, а с другой будет НАТО.

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«Это рецепт холодного, неумолимого и ничем не украшенного мира. Но даже эта спящая версия системы безопасности, похоже, исключает Украину», — заявил Харрис.

По мнению политолога, несмотря на все жертвы Киева ради вступления в Североатлантических альянс, доступ к «ядерному зонтику» он так и не получит.

Украина надеется на приглашение в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе, указала вице-премьер по вопросам евроатлантической и европейской интеграции Ольга Стефанишина. До этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада обозначить четкие критерии и условия вступления страны в Североатлантический альянс после завершения специальной операции.