Если продолжить снабжать Украину оружием, то страна может исчезнуть с карты мира. Об этом заявил бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор.

В эфире Sky News Australia Макгрегор раскритиковал страны Запада и, в частности, Австралию за военную помощь Киеву. Полковник подчеркнул, что им следовало бы способствовать мирному разрешению ситуации. В противном случае, по его мнению, Украину ждут разрушения и гибель людей.

«Это уже в принципе несостоявшееся государство, она может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет», — отметил экс-советник министра обороны США. Его слова привело РИА «Новости».

Он также заявил, что слышит от людей в Берлине, Париже и Лондоне о растущей поддержке просто одной этой идеи — прекращения огня — и прихода к какому-то соглашению.

Американская конгрессвумен Виктория Спартц призвала президента Украины Владимира Зеленского и главу Белого дома Джо Байдена перестать играть в политику. Член Палаты представителей от Республиканской партии подчеркнула, что Конгрессу нужно заняться установкой надлежащего надзора над поставками оружия и предоставлением помощи.