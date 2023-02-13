Мир 13 февраля 2023, 17:29 Украине предрекли исчезновение после слов Подоляка Читатели «Гуанча» предупредили Украину об исчезновении после слов Подоляка РИА «Новости»

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Читатели китайской газеты «Гуанча» жестко раскритиковали советника офиса президента Украины Михаила Подоляка после его слов о необходимости военной победы над Россией, не исключив полное исчезновение страны с политической карты мира. Свое мнение они оставили в комментариях под соответствующей статьей на сайте издания.

«Увы, но такой страны, как Украина, скоро не будет вообще», — ответил на слова Подоляка один из читателей.

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Другой подписчик предложил Подоляку вывезти за пределы Украины Зеленского и свою семью.

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«Украина может победить Россию? Это просто глупость, они гарантировано потерпят поражение, потому что у России есть тысячи ядерных бомб», — написал он.

Еще один участник дискуссии предположил, что грибовидное облако над Киевом способно привести в чувство зарвавшихся украинских политиков, заставив не мечтать о несбыточных вещах.

Ранее читатели британской газеты The Daily Mail призвали западные страны «сдать» Владимира Зеленского и признать неизбежность поражения Украины в противостоянии с Россией.