Мир 14 сентября 2023, 01:42 Украине предрекли гражданскую войну Политолог Дацюк предупредил о возможном начале гражданской войны на Украине Freepik

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На Украине после окончания конфликта с Россией может разгореться гражданская война. Таким мнением украинский философ и политолог Сергей Дацюк заявил в интервью Youtube-каналу «Александр ШЕЛЕСТ».

«Оно вот так и устроено, что у нас <…> большая часть украинцев тоже враги. Тогда Украина обречена. <…> В ситуации победы мир в стране не наступит, потому что разворачивается гражданская война», — высказался эксперт.

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По его словам, «определенные политические силы» уже начали публично закладывать условия гражданской войны. На Украине 60% жителей являются «чужими людьми», а сама страна «свернула не туда», резюмировал Дацюк.

Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если президент Владимир Зеленский продлит военное положение и не проведет президентские выборы в 2024 году, то на Украине может начаться гражданская война.

Как отметил политолог, способы правления Зеленского оказались неудачными, поэтому страну не приняли в НАТО.