Мир 30 июля 2023, 23:08 Украине предрекли гражданскую войну из-за отмены выборов Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждет гражданская война из-за отмены выборов Freepik

Читать 360tv в

Гражданская война может начаться на Украине, если власти решат вновь продлить военное положение и не проводить президентские выборы в 2024 году. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин на своем канале в YouTube.

По его мнению, предложение украинского лидера Владимира Зеленского продлить в стране военное положение, а вместе с ним отсрочить парламентские выборы по сути является мятежом и узурпацией власти. И вскоре правительство вместе с президентом станут нелегитимными.

Реклама

«Раз она (власть — прим. ред.) нелегитимная, то они находятся вне закона, и любой украинец в рамках 5-й статьи Конституции может уничтожать мятежников», — подчеркнул Соскин.

Ранее политолог заявил, что подобный ход Зеленского обнажает его страхи проиграть выборы. Способы правления нынешнего главы государства оказались неудачными — в НАТО страну не приняли, Россия вышла из зерновой сделки, а сама Украина стала банкротом.