Мир 23 ноября 2023, 07:11 Украине предрекли экономическую катастрофу из-за одного неверного решения Экономист Кущ: попытка построить военную экономику разрушит Украину РИА «Новости»

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Любая попытка властей Украины построить военную экономику приведет к полному разрушению страны. Об этом в эфире YouTube -канала политолога Вадима Карасева сообщил экономист Алексей Кущ.

«Такой сценарий закончится чудовищной катастрофой буквально спустя несколько месяцев. Резко упадет потребление, прекратится поступление налогов. Просто потому, что покупать станет негде: закроются кафе и магазины, для сбора этих налогов не будет точек», — сказал он.

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По мнению Куща, основной частью ВВП Украины является потребительский сектор, поэтому перевод экономики на военные рельсы станет неправильным решением.

«К тому же, предприниматели в сфере услуг дают бюджету большую часть налогов и до 60% от трудоустройства», — добавил экономист.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд направит на Украину 900 миллионов долларов.