Мир 21 июня 2023, 23:46 Украине предрекли экономическое голодание и безвыходное положение TWP: Украина окажется в безвыходном положении в случае выживания на фронте Flickr

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Даже если Украина сможет продержаться на поле боя, она все равно попадет в безвыходное положение после окончания конфликта с Россией. К тому же киевским властям придется выплатить огромный долг, написало издание The Washington Post.

«Даже если Украина выживет в боевом отношении, некоторые официальные лица опасаются, что она может оказаться в экономическом голодании», — указали авторы издания.

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Сейчас долг Киева и денежный дефицит продолжают накапливаться. Согласно оценкам правительства Украины, каждый месяц на рутинные расходы приходится тратить около 3,1 миллиарда долларов.

Ранее Еврокомиссия выступила с инициативой зарезервировать на нужды Украины 50 миллиардов евро из фондов ЕС на четыре года. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что деньги могут зарезервировать в виде грантов и кредитов. При этом глава ЕК призвала все 27 стран Евросоюза сделать дополнительные взносы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии дальнейшую финансовую поддержку его страны, также они затронули вопрос принятия пакета антироссийских санкций.