Мир 20 августа 2023, 03:53 Украине предрекли долгие последствия за кассетные боеприпасы AgoraVox: украинцам придется дорого заплатить за использование кассетных боеприпасов РИА «Новости»

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Последствия использования кассетных боеприпасов будут ощущаться на Украине очень долго. И возможно, за них будут расплачиваться своими жизнями внуки сегодняшних украинцев. Об этом написало французское издание AgoraVox.

Автор напомнил, как во время Вьетнамской войны США использовали «кассетники» в Лаосе и Камбодже. Жители этих стран до сих пор погибают от неразорвавшихся снарядов. Такая же судьба ждет и Украину, предупредил автор.

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«Ведь жертвами будут их внуки, а не дети в Соединенных Штатах. И именно украинским внукам придется ответить и оплачивать счета за эти поставки», — говорится в статье.

США отправили кассетные боеприпасы на Украину в начале июля. Американские власти назвали это решение «сложным, но необходимым». По словам советника по нацбезопасности Белого дома Джейка Салливана, США получили гарантии от киевских властей, что ВСУ не будет использовать снаряды против мирного населения.

В то же время советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ ежедневно используют кассетные боеприпасы для ударов по Донецку. По его словам, следователи зафиксировали факты использования такого вида оружия, собрали доказательства и показания пострадавших.