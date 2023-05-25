Мир 25 мая 2023, 02:51 Украине предрекли десятилетия на восстановление из-за США GT: вмешательство США в украинский кризис приведет к катастрофе для страны РИА «Новости»

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Бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик заявил, что вмешательство американцев в украинский кризис приведет к катастрофическим последствиям для страны. На восстановления понадобятся десятилетия, написал он в статье для Global Times.

«Американские интервенции оставляют после себя неизгладимые шрамы, на заживление которых уходят годы, если не десятилетия», — посчитал эксперт.

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То, что сейчас происходит на Украине, результат вмешательства Вашингтона, начавшегося еще в 1991 году. Кульминацией этого стали события 2014 года, когда США свергли избранное правительство в стране и установили свой режим.

Опыт показывает, заверил Берлетик, что после американских интервенций страны переживают социально-политические расколы. Их экономику приходится восстанавливать с нуля.

К тому же после длительного военного конфликта США оставляют после себя огромное количество боеприпасов, что отражается на окружающей среде.

Ранее сообщалось, что Украина получила согласие Госдепартамента США на покупку одного передвижного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS и связанного с ним оборудования. Стоимость будущей сделки оценили в 285 миллионов долларов.