05 марта 2023, 12:26
Украине предрекли дефицит оружия из-за раскола в НАТО
Bloomberg: противостояние Польши и Германии подорвет военную поддержку Украины
Разногласия Польши и Германии грозят подорвать военную помощь НАТО Украине. К такому выводу пришли политические аналитики Bloomberg.
«В то время как союзники по НАТО демонстрируют единство в поддержку Украины, раскол между Германией и Польшей ведет к подрыву совместных усилий по снабжению ВСУ оружием», — подчеркнули авторы статьи.
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Конфликт между Польшей и ФРГ выходит на новый уровень, несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского ускорить поставки вооружения для весеннего наступления.
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Польша сначала обвинила Германию в долгом согласовании вопроса о поставке Украине танков Leopard, а затем в том, что просьбы Украины о запчастях для тяжелой военной техники остаются неуслышанными.
В середине февраля Германия признала провал Запада в поддержке Украины. Польша готовилась отправить на Украину около 30 танков Leopard, многие из которых нуждаются в ремонте.
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