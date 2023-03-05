Мир 05 марта 2023, 12:26 Украине предрекли дефицит оружия из-за раскола в НАТО Bloomberg: противостояние Польши и Германии подорвет военную поддержку Украины Соцсети

Читать 360tv в

Разногласия Польши и Германии грозят подорвать военную помощь НАТО Украине. К такому выводу пришли политические аналитики Bloomberg.

«В то время как союзники по НАТО демонстрируют единство в поддержку Украины, раскол между Германией и Польшей ведет к подрыву совместных усилий по снабжению ВСУ оружием», — подчеркнули авторы статьи.

Реклама

Конфликт между Польшей и ФРГ выходит на новый уровень, несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского ускорить поставки вооружения для весеннего наступления.

Реклама

Польша сначала обвинила Германию в долгом согласовании вопроса о поставке Украине танков Leopard, а затем в том, что просьбы Украины о запчастях для тяжелой военной техники остаются неуслышанными.

В середине февраля Германия признала провал Запада в поддержке Украины. Польша готовилась отправить на Украину около 30 танков Leopard, многие из которых нуждаются в ремонте.