14 сентября 2023, 14:33
Украине предрекли дальнейшую потерю территорий до переговоров о мире
Бывший морпех США Берлетик спрогнозировал потерю Украиной новых областей
Украина потеряет еще несколько областей, прежде чем согласится на мирные переговоры. Освобожденные территории впоследствии могут войти в состав России. С таким заявлением выступил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
Он напомнил, что в ходе спецоперации в состав России уже вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области, которые никогда не вернутся под контроль Киева.
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Бывший военный добавил, что те, кто думает иначе, живут в мире своих фантазий. При этом он подчеркнул, что это не последние области, которые могут войти в состав России.
«С каждым днем Украина становится все слабее, и у украинцев будет меньше страна, когда они, наконец, сядут за стол переговоров», — заявил Берлетик.
Потерю Украиной Харькова и Одессы, которые перейдут под российскую юрисдикцию, ранее предсказал американский журналист Джексон Хинкл. Он также не исключил, что войска Польши займут Западную Украину и вернут под свой контроль Львов. По его словам, только дальнейшая потеря территорий может заставить киевский режим согласиться на переговоры на условиях России.
США
Россия
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Специальная военная операция РФ на Украине
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