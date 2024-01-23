Мир 23 января 2024, 08:17 Украине предрекли «болезненные» экономические меры WSJ: Украина пойдет на болезненные экономические меры в ближайшее время piqsels

Читать 360tv в

Украина может остаться без средств в течение нескольких месяцев, поэтому властям республики придется принимать болезненные экономические меры. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на местных экономистов и чиновников.

Авторы материала сообщили, что в новом году Украине грозит дефицит бюджета в 40 миллиардов долларов. При этом большую часть этой суммы власти республики планировали покрыть за счет финансирования со стороны западных союзников. Но ни Соединенным Штатам, ни Евросоюзу пока не удалось согласовать новые пакеты помощи.

Реклама

Журналисты напомнили, что Украина нуждается в финансовой поддержке, чтобы правительство продолжило работу. Также нужно платить зарплаты, пенсии и субсидии населению.

По мнению экспертов, эта ситуация может вынудить Украину печатать деньги. Но такая стратегия уже приводила некоторые страны к экономическому кризису.

Заместитель главы Минобороны Великобритании Джеймс Картлидж сообщил, что страна продолжит передавать Украине беспилотные авиационные системы. По его словам, британская сторона уже закупила львиную долю БПЛА для украинской армии.