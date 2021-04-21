Украине предрекли «беспощадный» бунт из-за экономической ситуации

Украину может ждать «бессмысленный и беспощадный» бунт из-за ухудшения экономической ситуации. Таким мнением поделился украинский эксперт Валентин Землянский.

«Это будет бунт, это будет не протест уже, это не будет „майдан“, это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметет все и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был», — сказал Землянский в эфире телеканала «Наш».

Эксперт отметил, что на Украине о достоинстве уже давно речи не идет. Он также добавил, что в стране осталось очень мало не дискредитировавших себя политиков, которым местные жители могут поверить и ради которых могут принять участие в протестной акции. Тем более у украинцев, по мнению Землянского, создалось впечатление, что их всех «кинули» и сделали это дважды — в 2014-м году и после президентских выборов 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением «встретиться в любой точке Донбасса, где идет война».