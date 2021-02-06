Украине предрекли африканский уровень экономике

Слухи о том, что Украина за десять лет доберется по уровню зарплат до европейских стран, относятся к «ненаучной фантастике». Эксперты предрекают ухудшение экономической ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль к 2030 году обещал догнать по уровню зарплат Польшу и Словакию. Его слова прокомментировал экономист Юрий Гаврилечко и напомнил, что ранее украинцам обещали уровень жизни, как во Франции, однако этого не произошло.

«Украина в последнее время активно деиндустриализовалась. Единственное, что нас поддерживало в более-менее вменяемом состоянии — это агросектор, да и то, только за счет продажи сырья», — привело слова экономиста РИА «Новости».

Гаврилечко отметил, что с нынешней производственной структурой на Украине можно обеспечить работой только пять-семь миллионов человек. Помимо этого, эксперт обратил внимание на отсутствие в стране адекватной социально-экономической политики и действенного плана по развитию государства.

«Потому в ближайшие десять лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши — это невообразимая фантастика, такого попросту никогда не произойдет», — уверил он.

Эксперт также подчеркнул, что за последние десять лет средняя украинская зарплата не прибавила в долларовом эквиваленте. При этом Украина — единственная из стран бывшего СССР, которая не только не вышла на уровень ВВП 1990 года, но и вовсе имеет лишь третью часть от той суммы.

Гаврилечко видит причины сложившейся ситуации в политике «что-то продать, чтобы стало лучше».

«Единственное, что нас ждет — падение до уровня беднейших африканских стран, на котором мы рискуем остаться на неизвестное время», — сделал такой прогноз экономист.

Украинские политики и эксперты не единожды указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, а ныне лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала политический курс нынешних властей первопричиной «полного коллапса». Помимо этого, она выступала с критикой правительства из-за закона о рынке земли, который, по ее мнению, грозит стране «африканским голодом».

В свою очередь, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович считает кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей планомерное движение к экономическому и социальному краху. В ноябре директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров предрек стране «экономическую мясорубку» на фоне кризиса в мире из-за пандемии.