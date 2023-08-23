Мир 23 августа 2023, 08:57 Украине предложили закончить конфликт до того, как США сократят помощь Соскин: Украине надо закончить конфликт до того, как США сократят помощь Министерство обороны Украины

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Конгресс не разрешит американскому президенту Джо Байдену потратить еще более 24 миллиардов долларов на поддержку Украины. Киевскому режиму следует завершить конфликт до того, как помощи от США станет меньше. Такое мнение высказал экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на платформе YouTube.

Он считает, что как только Штаты прекратят помогать Украине, их примеру последуют Великобритания, Германия и другие страны Европы.

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«Мое мнение: надо останавливаться до того, как США это сделают. Нужно собирать умных людей на Украине, которые должны смотреть чуть дальше, чем этот человек (Владимир Зеленский — прим. ред.), находящийся в состоянии психического аффекта», — заявил Соскин.

Бывший советник Кучмы добавил, что в США появилось понимание о тупиковой ситуации в украинском конфликте. Из-за этого против поддержки киевского режима теперь выступают не только республиканцы, но и часть демократов.

По подсчетам Соскина, у Зеленского есть один месяц, для того чтобы принять правильное решение — отменить военное положение и начать готовиться к выборам.

Ранее Байден запросил у конгресса еще свыше 24 миллиардов для помощи киевскому режиму. Эта сумма больше, чем выделенные средства для решения внутренних американских проблем.