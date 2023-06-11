Мир 11 июня 2023, 18:43 Украине предложили забыть о вступлении в НАТО до окончания конфликта Глава МИД Италии Таяни исключил вступление Украины в НАТО до завершения конфликта РИА «Новости»

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Страны НАТО рассмотрят вопрос о вступлении Украины в альянс после завершения конфликта. Об этом интервью газете La Repubblica заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Он подчеркнул, что на предстоящем саммите в Вильнюсе лидеры стран альянса рассмотрят вопрос о создании новой организации для привлечения Украины к принятию международных решений.

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«Мы движемся к созданию постоянного Совета Украина — НАТО», — заявил Таяни.

Глава внешнеполитического ведомства Италии подчеркнул, что это не полноценное вхождение в альянс, но оно позволит Украине иметь свой голос и влиять на решения, которые имеют постоянные страны-члены объединения.

Министр добавил, что его страна продолжит оказывать военную помощь украинским властям. Но не сможет принять участие в передаче истребителей F-16, потому что их нет на балансе армии.

Вместо этого Италия направит боеприпасы, жилеты униформу и другие материалы для украинских военных, а также поддержит вступление страны в Евросоюз.

В начале мая украинские военные заявили, что поступившая из Италии партия самоходных гаубиц M109L сломана. В ответ власти европейской страны заявили, что этот пакет военной помощи готовил прошлый кабинет министров, а обслуживанием оружия занимались США.