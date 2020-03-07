Украине предложили укрепить флот американскими «секонд-хенд»-кораблями

Украина все еще пытается ухватиться за последнюю соломинку, протянутую союзником — США. Только вот залатать дыры флота украинские военные могу не новыми американскими кораблями, а списанными.

«Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество хотя бы „секонд-хэнд“ кораблей с ракетным оружием», — заявил замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Цитату привело издание «Главком».

По его словам, баланс в Черном море могут поменять десяток судов, вооруженных крылатыми ракетами. Эксперт также заявил, что, если глава Минобороны страны Андрей Таран займется этим вопросом, то для Украины это будет «суперуспехом».

Украинские военные испытывают проблемы с кораблями уже не первый год. Денег на строительство нового вооружения не хватает, поэтому списанную технику закупают у США. Осенью 2019 года Киев получил от Береговой охраны США два партульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321). Оба судна построили в 1988-м.