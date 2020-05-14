Украине предложили способ выхода из финансовой ловушки

Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с Украиной новую программу финансирования stand-by на пять миллиардов долларов.

Для Украины все не так плохо, если рассматривать ее макроэкономику, сказал эксперт. Пока что МВФ отвечает за вопрос суверенного дефолта.

«Я считаю, что будет промежуточный вариант. Украина получит кредиты в размере такой суммы, чтобы рефинансировать долг и чтобы не было суверенного дефолта», — заявил независимый аналитик.

По его словам, МВФ всегда поступал таким образом в отношении стран, поддерживающих политику США.

Обстановка в ряде постсоветских стран сейчас даже хуже, чем на Украине, добавил Разуваев. Из-за коронавируса Грузия и Азербайджан остались без туристов.

Во многом судьба Украины зависит от решения европейских инвесторов. По данным 2018 года, на модернизацию экономики потребуется более 20 миллиардов долларов в год.

Однако пока что Евросоюз обещает финансовую поддержку только на словах. А значит, Киеву нужно придумать глобальное конкурентное преимущество для решения проблемы денежной зависимости. «Если бы Украина поменяла свою газотранспортную систему на добычу в России, то всегда был бы дешевый газ», — пояснил аналитик.