Украине предложили дать ограниченное членство в Евросоюзе

Странам Евросоюза стоит отказаться от полноправного членства Украины в ЕС ради собственной безопасности, заявил британский политик и экс-представитель Восточной Англии в Европейском парламенте Эндрю Дафф в письме для The Economist.

«Вы недооцениваете опасности расширения <…> и игнорируете хрупкость управления ЕС, которая делает невозможным для брюссельских институтов взять на себя и интернализовать национальные проблемы новичков», — заявил Дафф.

Он предложил другой формат вступления в Евросоюз для Украины — ассоциированное членство. Этот статус не дает полного права и накладывает определенные ограничения на деятельность участника, отметил политик.

Партнерство с Украиной может быть построено на основе двусторонних соглашений о торговле и безопасности, пояснил Дафф.

«Партнерское членство должно быть подкреплено участием в новой архитектуре безопасности Европы, созданной совместно ЕС и НАТО, и обеспечивающей защиту Украины», — заявил британский политик.

О новой модели сотрудничества Украины и Евросоюза высказался и глава австрийского МИД Александр Шалленберг. Он считает, что вступление в ЕС — не единственный путь для Украины.