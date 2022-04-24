Украине предложили дать ограниченное членство в Евросоюзе
Британский политик Дафф: Украине стоит предложить ассоциированное членство в Евросоюзе
Странам Евросоюза стоит отказаться от полноправного членства Украины в ЕС ради собственной безопасности, заявил британский политик и экс-представитель Восточной Англии в Европейском парламенте Эндрю Дафф в письме для The Economist.
«Вы недооцениваете опасности расширения <…> и игнорируете хрупкость управления ЕС, которая делает невозможным для брюссельских институтов взять на себя и интернализовать национальные проблемы новичков», — заявил Дафф.
Он предложил другой формат вступления в Евросоюз для Украины — ассоциированное членство. Этот статус не дает полного права и накладывает определенные ограничения на деятельность участника, отметил политик.
Партнерство с Украиной может быть построено на основе двусторонних соглашений о торговле и безопасности, пояснил Дафф.
«Партнерское членство должно быть подкреплено участием в новой архитектуре безопасности Европы, созданной совместно ЕС и НАТО, и обеспечивающей защиту Украины», — заявил британский политик.
О новой модели сотрудничества Украины и Евросоюза высказался и глава австрийского МИД Александр Шалленберг. Он считает, что вступление в ЕС — не единственный путь для Украины.