Мир 08 января 2023, 12:49 Украине предложат выйти из конфликта по «корейскому сценарию» Секретарь СНБО Украины Данилов: Россия предложит «корейский сценарий» завершения конфликта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские власти предложат Украине урегулировать конфликт по «корейскому сценарию» и провести границу по новой «38-й параллели». Как сообщила газета «Украинская правда», такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что это только один из вариантов, которые разрабатывают в России, чтобы выйти из эскалации, закрепив за собой освобожденные территории.

Реклама

«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38-я параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно», — заявил Данилов.

Реклама

Глава СНБО пояснил, что ведет речь о создании демилитаризованной зоны, как между КНДР и Южной Кореей, которая проходит по 38-й параллели северной широты. Граница между двумя государствами там появилась в 1953 году после перемирия. Мирный договор две страны так и не подписали.

«Недавно разговаривал с представителями Кореи. Они считают, что это была большая ошибка, что пошли на уступки. <...> Сегодня имеют проблемы», — добавил Данилов.

По словам главы украинского ведомства, новую эскалацию в Донбассе можно ожидать в феврале. Данилов подчеркнул, что появилось множество факторов, которые подтверждают этот прогноз.