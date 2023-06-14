Мир 14 июня 2023, 11:08 Украине предложат «израильский формат» отношений с НАТО, но он ее не устроит NYT: США предложат Украине ограниченную «израильскую модель» вступления в НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западные страны надавили на США в вопросе принятия Украины в НАТО. Опасаясь последствий полной интеграции, Белый дом предложит киевскому режиму ограниченный формат сотрудничества, по примеру Израиля. Об этом сообщила газета The New York Times.

Европейские союзники, по информации издания, буквально прижали американского президента Джо Байдена к стенке требованием если не принять Украину в НАТО, то согласовать план вступления. Они рассчитывают, что это обеспечит их безопасность перед Россией, ведь тогда конфликт киевского режима с ней станет проблемой всего альянса.

Реклама

Германия стала единственной страной, поддержавшей Штаты в их нежелании этого делать. Американские политики начали обсуждать альтернативный вариант сотрудничества с Украиной.

«Помощники Джо Байдена говорят членам конгресса, что хотят перейти к чему-то похожему на то, что они называют „израильской моделью“, которая имеет 10-летние обязательства по обеспечению безопасности с Соединенными Штатами», — сказали собеседники журналистов.

Авторы статьи признали, что это не то, чего просил президент Украины Владимир Зеленский. Он и его партнеры заявляли, что только полное членство сможет обеспечить стране безопасность.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что НАТО рассмотрит возможность принять Украину только после окончания вооруженного конфликта.