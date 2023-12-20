Мир 20 декабря 2023, 12:10 Украине посоветовали взять пример с нацистской Германии Экс-генерал США Ходжес предложил Украине скопировать нацистскую Германию 1944-го Global Look Press

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Украине стоило бы скопировать нацистскую Германию образца 1944 года, чтобы иметь возможность противостоять России. С таким предложением выступил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Perun.

Американский военнослужащий посоветовал Украине нарастить производство оружия и боеприпасов. По словам Ходжеса, это возможно даже при постоянных обстрелах военной инфраструктуры. Экс-генерал предложил подумать, что сделала нацистская Германия в 1944 году.

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«Пик производства самолетов для Люфтваффе пришелся на 1944 год. И это после более чем двух лет непрерывных бомбардировок немецких городов», — отметил американский военнослужащий.

По мнению Ходжеса, Украина способна увеличить производительность в сфере вооружения. Некоторые западные компании уже помогают ей в этом, резюмировал экс-генерал США.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что при работе с Украиной Запад сделал ставку на националистов. Однако на Западе забыли, что украинские националисты — это бывшие нацисты, сотрудничавшие с Адольфом Гитлером, указал глава государства. В итоге Украине позволили сделать из этих людей национальных героев, обратил внимание Путин.