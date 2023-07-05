Мир 05 июля 2023, 01:38 Украине посоветовали выйти из конфликта и переложить противостояние с Россией на НАТО Экс-советник Кучмы Соскин: Украине нужно «переложить» конфликт с Россией на НАТО РИА «Новости»

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Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал дальнейшее развитие украинского конфликта. Киеву полезно было бы подписать соглашение с Россией, после чего перекинуть нагрузку на страны НАТО, поделился он мнением на своем YouTube-канале.

«Сядьте в Софии и подпишите соглашение о прекращении огня… Мы прекратим терять наших ребят. А дальше для нас все будет хорошо, а для всех остальных — плохо», — предложил политик.

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Перемирие на Украине, считает Соскин, поможет перераспределить геополитическую нагрузку на западные страны и вывести из-под удара Киев.

Экс-советник Кучмы на днях призывал украинцев покинуть страну. Он предрек государству «страшную осень». Зеленскому политик посоветовал подписать мирное соглашение с Россией и подготовить страну к выборам нового президента.

Ранее Соскин прокомментировал решение Зеленского легализовать марихуану на Украине. По мнению политика, это полностью приведет к разложению и уничтожению народа страны.