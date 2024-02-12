Мир 12 февраля 2024, 12:14 Украине посоветовали не ждать денег с замороженных активов России Украина не получит прибыль с замороженных в Европе активов России за 2023 год РИА «Новости»

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У Европейского союза в настоящее время нет законных инструментов для передачи Украине доходов от инвестирования заблокированных активов России. Об этом сообщила газета Financial Times.

По информации авторов материала, за прошлый год группа Euroclear заработала 4,4 миллиарда евро за счет инвестирования активов России.

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«Но Украина этих денег не увидит. Даже в случае принятия законопроекта он не будет иметь обратной силы», — написали они.

Власти Бельгии предложили странам «Большой семерки» использовать активы России в роли залога для выпуска облигаций.

«В таком случае купившие эти ценные бумаги инвесторы смогут отправить доходы на поддержку Украины. Но этот прецедент станет весьма опасным, потому что есть риск массового отказа от активов в европейской валюте», — добавили журналисты.

Представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Россия жестко ответит на попытки Запада лишить ее права собственности на суверенные резервы.