Украине посоветовали найти замену российскому газу

Глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что Украине придется искать новые источники газа после окончания строительства «Северного потока — 2». Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он считает, что это необходимо, чтобы Россия не имела контроля над транзитом топлива на Украину.

«Другие решения не смогут обеспечить Украине безопасность», — считает Рау.

Также он предположил, что окончания строительства газопровода вызовет конфликт Евросоюза и НАТО.