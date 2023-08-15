Мир 15 августа 2023, 20:31 Украине попросили выделить еще 24 млрд долларов помощи Блинкен призвал конгресс срочно одобрить доппомощь для Украины на $24 млрд pxhere.com

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Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал конгресс срочно выделить Украине финансовую помощь в размере 24,1 миллиарда долларов. Об этом он сообщил на традиционном брифинге.

«На прошлой неделе президент [Джо] Байден в рамках выполнения этого обещания запросил 24,1 миллиарда долларов у конгресса на продолжение поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной областях… Я призываю конгресс незамедлительно одобрить этот запрос о дополнительном финансировании», — заявил Блинкен.

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В понедельник, 14 августа, госсекретарь США сообщил, что страна направила Украине новый пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов. По словам Блинкена, в этот пакет включили боеприпасы для систем противовоздушной обороны.

Кандидат в президенты США демократ Роберт Кеннеди — младший заявил, что американские власти спонсировали протесты на Украине в 2013–2014 годах. По словам политика, в протесты на Майдане Соединенные Штаты вложили пять миллиардов долларов.