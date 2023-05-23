Мир 23 мая 2023, 18:12 Украине пообещали вступление в ЕС после завершения конфликта Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Украина вступит в ЕС после окончания конфликта РИА «Новости»

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Украина вступит в Евросоюз после завершения военных действий на ее территории. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 160-летия Социал-демократической партии Германии, сообщило издание Die Welt.

«Горькая глава в истории нашего континента <…> закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский союз в качестве полноправного члена», — спрогнозировал Шольц.

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По его словам, СДПГ должна твердо выступить на стороне Украины в противостоянии с Россией. Шольц подчеркнул, что среди постановочных принципов главной политической силы страны — неприменение силы, нерушимость границ и право народов на самоопределение.

Ранее страны Европейского союза захотели компенсировать поставки оружия на Украину. Они представили счет на 10 миллиардов евро.