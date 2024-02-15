Мир 15 февраля 2024, 16:51 Украине пообещали тысячи британских беспилотников Великобритания вместе с Латвией передадут тысячи дронов для ВСУ Unsplash

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Украине решили передать тысячи беспилотников. Коалицию по обеспечению страны этим видом вооружений возглавят Великобритания и Латвия, сообщили в пресс-службе британского Минобороны.

Финансировать поставки будут из объявленного ранее очередного пакета военной помощи.

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«Украина получит еще тысячи дронов, поскольку министр обороны Грант Шэппс объявил сегодня, что Великобритания вместе с Латвией возглавит крупную коалицию по возможностям беспилотников для страны», — указали в ведомстве.

В рамках коалиции британская сторона будет способствовать увеличению поставок Западом Украине БПЛА с функцией вида от первого лица. В Минобороны Великобритании подчеркнули, что FPV-дроны показали высокую эффективность на поле боя.

О новом пакете военной помощи Украине британцы объявили в январе. За год страна планирует выделить на эти нужды 2,5 миллиарда фунтов. Минимум 200 миллионов из этой суммы направят на поставку БПЛА, которую в Великобритании назвали крупнейшей.