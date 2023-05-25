Мир 25 мая 2023, 19:54 Украине пообещали скорый развал правительства Экс-советник Пентагона Макгрегор: правительство Зеленского находится на грани коллапса РИА «Новости»

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Правительство президента Украины Владимира Зеленского может скоро развалиться. Таким прогнозом экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор поделился в интервью на YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера.

«Украинский государственный аппарат находится на грани коллапса», — сказал он.

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По словам отставного военного, после того, как поддержка Вашингтона станет слабее, «все развалится как карточный домик».

Макгрегор допустил, что руководство НАТО предпримет попытку вмешаться в конфликт, ошибочно считая, будто Россия неспособна дать ответ на такой шаг. Однако американские и натовские войска просто раздавят, как только вторгнутся на территорию Украины.

Ранее Макгрегор заявил, что США и НАТО могут ввести свои войска на Украину ради спасения киевского режима. Эти действия приведут к катастрофическим последствиям, подчеркнул он.

По мнению американского военного, после освобождения Артемовска российскими силами Белый дом заговорил о невозможности победы ВСУ. Сейчас в США пока еще сохранились настроения в поддержку киевского режима.