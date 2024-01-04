04 января 2024, 16:13
Украине пообещали мрачную зиму из-за России
UnHerd: Россия резко нарастила наступательные возможности
Рост наступательного потенциала России сделает для Украины 2024 год крайне тяжелым. Об этом в материале для британского издания UnHerd сообщил журналист Арис Руссинос.
«Россия переживает экономический бум и резко упрочила свой наступательный потенциал. Запад не сумел увеличить объемы производства оружия, щедрых поставок Украина больше не получит», — написал он.
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По мнению колумниста, Украина находится в тяжелой ситуации, для удержания обороны ей придется мобилизовать порядка 500 тысяч человек.
«Насильно мобилизованные призывники в бою покажут себя гораздо хуже мотивированных добровольцев. Поэтому Украине предстоит суровая и мрачная зима. Этот год окажется еще страшнее, чем прошлый», — заключил Руссинос.
Ранее политолог Олег Соскин призвал граждан Украины сместить команду Владимира Зеленского ради мира с Россией.
Владимир Зеленский
Россия
Украина
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