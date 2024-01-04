Мир 04 января 2024, 16:13 Украине пообещали мрачную зиму из-за России UnHerd: Россия резко нарастила наступательные возможности РИА «Новости»

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Рост наступательного потенциала России сделает для Украины 2024 год крайне тяжелым. Об этом в материале для британского издания UnHerd сообщил журналист Арис Руссинос.

«Россия переживает экономический бум и резко упрочила свой наступательный потенциал. Запад не сумел увеличить объемы производства оружия, щедрых поставок Украина больше не получит», — написал он.

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По мнению колумниста, Украина находится в тяжелой ситуации, для удержания обороны ей придется мобилизовать порядка 500 тысяч человек.

«Насильно мобилизованные призывники в бою покажут себя гораздо хуже мотивированных добровольцев. Поэтому Украине предстоит суровая и мрачная зима. Этот год окажется еще страшнее, чем прошлый», — заключил Руссинос.

Ранее политолог Олег Соскин призвал граждан Украины сместить команду Владимира Зеленского ради мира с Россией.