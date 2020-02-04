Хайп на смертельном вирусе. На Украине появилась «коронапицца»

Одна из харьковских пиццерий запустила циничную рекламную акцию пиццы — в Сети опубликовали постер с изображением пиццы, которая была изображена как бактерия вируса.

Запись с рекламой новой пиццы была размещена в Instagram пиццерии. На постере «коронапицца» выглядит как бактерия вируса. Подпись постера гласит: «Коронапицца обнаружена в Харькове».

Среди «симптомов коронапиццы» были: «острая радость, частая улыбка без повода и заразный смех. Авторы рекламы написали, что блюдо «вызывает привыкание и зависимость», а на последней стадии — мощное чувство насыщения.

Однако креатив создателей рекламы не оценили. Пост вызвал возмущение у пользователей соцсети. После волны негодования, вызванной новой акцией, реклама была удалена. Также из меню пиццерии пропала и сама «коронапицца». Но скрины неудачной акции успели распространиться по Сети.

Жертвами коронавируса 2019-nCoV уже стали больше 300 человек, свыше 17 тысяч — заразились инфекцией. Вирус уже вышел за пределы континентального Китая. Из-за опасности заболеть смертельной инфекцией в людях проснулся расизм — социальные сети наполняют антикитайские публикации.