Мир 21 июля 2023, 03:06 Украине подсказали в США способ объявить победу над Россией American Conservative: Украина может говорить о победе, пока остается на карте РИА «Новости»

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Украинские власти могут бесконечно говорить о своей победе до тех пор, пока страна хоть в каком-то виде остается на карте. Таким мнением обозреватель Брэдли Девлин поделился в публикации для American Conservative.

«Трактовка [премьер-министра Дениса] Шмыгаля позволяет Украине провозглашать победу до тех пор, пока она остается на карте, даже если урегулирование конфликта с Россией будет включать потерю значительной части украинской территории и отказ от амбиций НАТО или ЕС», — написал он.

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Автор статьи напомнил, что пятая часть бывшей территории Украины находится под контролем России, а провал контрнаступления был ожидаем даже в момент интервью Шмыгаля, которое вышло еще месяц назад. По словам Девлина, украинский премьер «вопиющее искажает целей России, которые заключаются в уничтожении Украины».

В интервью Politico Шмыгаль рассказал, что Россия якобы хотела уничтожить Украину, но не достигла этой цели. Поэтому такой исход говорит о «победе» Киева, пояснил украинский политик.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ будет долгим и сложным.