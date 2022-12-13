Мир 13 декабря 2022, 13:35 Украине передадут светодиодные лампочки для экономии электроэнергии ЕС поставит Украине 30 миллионов светодиодных ламп для экономии электроэнергии в стране Unsplash

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ЕС отправит на Украину 30 миллионов светодиодных ламп, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В своем Twitter она призвала другие государства присоединиться к этой инициативе и отправить украинским властям еще 20 миллиардов лампочек. По ее словам, это поможет сэкономить один гигаватт электроэнергии.

Глава Еврокомиссии рассказала, что 50 миллионов светодиодных лампочек на Украину позволит стране значительно сэкономить на электроэнергии, дефицит которой отмечали власти. По словам фон дер Ляйен, сэкономленные мощности сравнимы с годовой выработкой одной атомной электростанции.

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«В темные времена мы поддерживаем наших украинских друзей», — отметила она.

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Ранее министры иностранных дел стран ЕС согласовали увеличение финансирования на два миллиарда евро так называемого Европейского фонда мира (EPF). Из этих средств оказывают военную помощь Украине, сообщили «Известия».

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна предоставит новый пакет военной помощи для Украины. Власти увеличат финансирование — на эти цели потратят на 50% больше средств. Для нужд ВСУ собрались отправить боеприпасы и системы ПВО.