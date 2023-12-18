Мир 18 декабря 2023, 00:00 Украине отсчитали срок, который она продержится без поддержки США Полковник Макгрегор: без помощи США Украина против РФ продержится около 30 дней Pixabay

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Без финансовой и военной помощи США Украина продержится против России не более месяца. Такое заявление сделал в соцсети Х экс-советник главы Пентагона полковник ВС США Дуглас Макгрегор.

«Без помощи Соединенных Штатов Украина продержится около 30 дней, и это еще в лучшем случае», — написал американский офицер.

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Украине нужно как можно быстрее заключить мир с Россией, заявил полковник.

В стране ранее заявили, что готовы перейти к плану Б, если Запад откажется им помогать. При таком раскладе украинским властям придется заимствовать капитал на внутреннем рынке, что приведет к еще большему напряжению и нервозности.

В российском постоянном представительстве в ООН заявили, что Украина упустила шанс на выгодное мирное соглашение. Теперь любая возможная сделка будет считаться капитуляцией.