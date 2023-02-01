Мир 01 февраля 2023, 01:34 Украине откажут в ускоренном вступлении в ЕС ТАСС: Украине не дадут обещаний ускоренного членства в ЕС на саммите 3 февраля РИА «Новости»

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Лидеры стран Евросоюза не будут обещать Украине ускоренный процесс вступления в состав сообщества. Об этом ТАСС сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС в преддверии двустороннего саммита, который состоится 3 февраля.

По его словам, лидеры ЕС согласятся с тем, что Украина проделала большой путь, и смогла достичь значительного прогресса в реформах,

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«Однако обещания ускоренного членства не будет», — сказал он.

Саммит Евросоюз — Украина проведут 3 февраля, на нем планируется обсудить вероятное вступление страны в содружество. По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, страна рассчитывает стать частью Евросоюза как минимум в ближайшие несколько лет. Подобные планы украинских властей уже назвали нереалистичным.

Также сообщалось, что Евросоюз рассмотрит возможность передачи Украине около 34 миллиардов евро замороженных активов Центрального банка России. Глава Минфина Антон Силуанов назвал подобные действия со стороны Запада обычным воровством денег.В общей сложности за рубежом заморожено свыше 300 миллиардов евро активов Банка России.