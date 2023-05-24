Мир 24 мая 2023, 16:54 Украине отказали в членстве в НАТО до завершения военного конфликта Генсек НАТО Столтенберг: вступление Украины в альянс во время конфликта не рассматривается РИА «Новости»

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Вступление Украины в Североатлантический альянс до завершения конфликта с Россией не рассматривается. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его процитировал ТАСС.

Генеральный секретарь альянса выступил на брюссельском форуме, который организовал американский аналитический центр «Германский фонд Маршалла». Там он затронул вопрос вхождения Украины в блок.

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«Вступление Украины НАТО во время войны невозможно», — отметил Столтенберг.

Он же на прошлой неделе заявлял, что все страны НАТО согласились с тем, что Украина должна стать членом альянса. Но пока, по его словам, главная задача блока — оказать помощь киевскому режиму в конфликте.

Невозможность вступления страны в блок несколько дней назад подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что Украина не соответствует большинству критериев для вхождения в Североатлантический альянс в обозримом будущем.

Российский сенатор Алексей Пушков также говорил о том, что НАТО не готов принять Украину в свой состав. Он уточнил, что это связано с серьезными рисками для существования самого альянса.