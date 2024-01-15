Мир 15 января 2024, 12:03 Украине назвали способ получить $300 млрд вместо активов России Reuters: размещение репарационных облигаций позволит Украине получить $300 млрд Sergei Chuzavkov / Global Look Press

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Украина могла бы получить 300 миллиардов долларов вместо замороженных на Западе российских активов, выпуская репарационные облигации. О таком способе рассказало агентство Reuters.

Его авторы предложили Украине продавать облигации, обеспеченные будущими исками к России о возмещении ущерба от боевых действий. По данным Reuters, этот механизм можно рассмотреть как запасной план, поскольку он поможет обойти проблемы, которые влечет передача российских активов украинской стороне.

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Приобретать эти ценные бумаги должны западные правительства. Облигации окупятся, если Россия компенсирует Украине ущерб от конфликта, в этом случае могут повыситься и процентные платежи. Но, поскольку российская сторона вряд ли выплатит деньги добровольно, заблокированные за границей активы РФ становятся наиболее вероятным источником возмещения ущерба, указали в агентстве.

Авторы назвали недостаток репарационных облигаций — их высокую рискованность, сообщила «Газета.ru». Покупатели могут потребовать большую скидку из-за этого фактора, и тогда Украина не получит «ничего похожего на полные 300 миллиардов долларов», отметили в Reuters.

Говоря о возможном изъятии замороженных российских активов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала воровство визитной карточкой англосаксов. Дипломат отметила, что США и Великобритания промышляют этим десятилетиями и их действия можно считать пиратством XXI века.