Мир 14 апреля 2024, 17:48 Украине назвали единственный способ завершить конфликт Миршаймер: для завершения конфликта Украина должна разорвать связь с США РИА «Новости»

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Конфликт завершится, когда Украина станет нейтральной и разорвет связь с США. Таким мнением американский профессор Джон Миршаймер поделился на дебатах в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, сообщило РИА «Новости».

«Необходимо разорвать стратегическую связь с США, чтобы создать по-настоящему нейтральную Украину. Это единственный способ закончить хаос», — отметил профессор.

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По словам аналитика, финансовая поддержка Украины не изменит ситуацию, ведь между сторонами огромная разница в потенциалах и она будет лишь увеличиваться в пользу России. Запад не сможет исправить это положение, поэтому украинцы обречены, добавил Миршаймер.

По мнению эксперта, конфликт можно разрешить при условии прекращения финансирования со стороны США, перехода Украины в нейтральный статус и отказа от членства в НАТО.

Ранее Китай выразил готовность предоставить необходимые условия для проведения переговоров между Россией и Украиной.