Мир 04 февраля 2024, 12:01 Украине назвали единственный способ избежать полной катастрофы Экономист Сакс: только переговоры с Россией спасут Украину от полной катастрофы РИА «Новости»

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Катастрофическое положение дел на Украине исправит только согласие властей страны на мирные переговоры с Россией. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил американский экономист Джеффри Сакс.

Он подчеркнул, что шаг за шагом Украина попросту разрушается, в том числе и демографически. Республика лишилась не только территорий, но и миллионов людей, которые сбежали из страны в Россию или ЕС.

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«Огромное количество людей вынуждены покинуть страну, экономика разрушена, большое количество украинцев ежемесячно получают ранения и погибают», — заметил Сакс.

Он назвал переговоры единственным возможным решением конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью «360» отмечала, что Россия была готова к диалогу еще в 2022 году и сейчас следует сформулированным президентом Владимиром Путиным целям и задачам.