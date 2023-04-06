Мир 06 апреля 2023, 07:58 Украине напомнили о преступлении, которое не забудут в Польше Associated Press: поляки вспомнили о преступлениях Бандеры после визита Зеленского Официальное интернет-представительство президента Украины

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Многие поляки требуют от своего президента Анджея Дуды, чтобы страдания украинцев из-за преступлений их героя Степана Бандеры не были забыты. Об этом написала журналист Associated Press Ванесса Гера в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Польшу. Она напомнила, что польский лидер даже затронул эту тему на встрече и отметил: «Мы не можем забыть тех, кто погиб в прошлом».

«Считаю, что вопрос, как быть со Степаном Бандерой, одним из национальных героев Украины, который сотрудничал с немецкими нацистами, является самым острым и спорным», — отметила Гера.

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Она добавила, что более 100 тысяч поляков погибли от рук «украинских соседей» и в Польше требуют «полной правды» о тех событиях.

Многие считают Бандеру идеологом Волынской резни 1943 года — тогда украинские националисты атаковали около 150 польских деревень. Историки в Польше оценивают произошедшее как геноцид.

Владимир Зеленский нанес визит в Польшу 5 апреля. В Киеве сообщили, что целью поездки было обсуждение военной помощи Украине. В результате Анджей Дуда пообещал передать для ВСУ четыре истребителя МиГ-29.

В украинских СМИ появилась информация о том, что страна задумалась над созданием единого федеративного государства с Польшей из соображений безопасности. Так или иначе Зеленский открыто заявил, что между народами Украины и Польши в будущем не останется «никаких границ».