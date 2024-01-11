Мир 11 января 2024, 03:12 «Украине конец». В Киеве пришли в ужас от перспективы остаться без помощи США CBS News: в Киеве боятся, что без финансирования США Украина проиграет Pixabay

Читать 360tv в

В Киеве испугались, что без финансовой поддержки США украинская армия потерпит поражение на поле боя. Такое мнение высказал корреспондент телеканала CBS News Крис Ливси, работающий в украинской столице.

«Киев в ужасе», — заявил журналист.

Реклама

Ливси в качестве аргумента привел слова украинского депутата, пожелавшего сохранить анонимность.

«Она сказала мне, что если они больше не получат военную помощь со стороны США, то Украине конец», — сообщил Ливси.

В сенате США заявили, что отказ от поддержки Украины приведет к резким изменениям на поле боя в пользу России. Без американских средств ВСУ значительно потеряют в боеспособности. Конфликту предрекли «драматический перелом» в пользу России.

Преимущество российской армии признал главком ВСУ Валерий Залужный. Он заявил, что ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения.